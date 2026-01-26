Nel match dello Stadium, la Juventus ha offerto una prestazione convincente, superando un Napoli in difficoltà. La partita ha visto protagonisti David, Yildiz e Kostic, mentre Spalletti e Conte hanno offerto spunti di analisi. La vittoria bianconera sottolinea l'importanza di una preparazione solida e di un approccio tattico efficace, offrendo uno sguardo realistico sulle potenzialità delle due squadre in questa fase della stagione.

Una lezione allo Stadium, uno show bianconero che fa sparire dal campo un Napoli troppo incerottato per essere vero. Il 3-0 della Juve a Conte è persino eccessivo, ma fotografa alla perfezione i momenti delle due squadre costrette a inseguire in maniera quasi disperata le milanesi lassù. La vetta è troppo lontana, ma l’amara consapevolezza non può che bussare anche all’anima di Conte. La spallettata di giornata è McKennie tuttocampista, nel bel mezzo della trequarti in costruzione, pronto a inserirsi, e quinto di difesa a destra non appena il Napoli prova a ideare un qualche assalto. La corsa infinita e trasversale del texano libera ulteriori risorse per il pressing bianconero, con la mediana che sta altissima e non fa filtrare quasi nulla. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Spalletti, lezione a Conte. David-Yildiz-Kostic: è show. La Juve travolge il Napoli

Una grande Juve strapazza il Napoli 3-0 (David, Yildiz e Kostic), Conte va a -9 dall'InterLa Juventus ha ottenuto una vittoria netta contro il Napoli, conclusa sul risultato di 3-0.

La Juve stende 3-0 il Napoli, a segno David, Yildiz e KosticLa Juventus ha conquistato una vittoria importante contro il Napoli, con il punteggio di 3-0 allo Stadium.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Serie A, Juventus-Napoli: dentro o fuori tra Spalletti e Conte; The Bold Champions, le pagelle | L’Inter fa sempre cilecca (5); Juventus-Napoli 3-0: Spalletti domina Conte, gli azzurri scivolano a -9 dall'Inter capolista; Juve perfetta, il Napoli è senza energie: segnano David, Yildiz e Kostic, Spalletti a -1 da Conte.

Spalletti, lezione a Conte. David-Yildiz-Kostic: è show. La Juve travolge il NapoliAzzurri in emergenza e troppo stanchi, la Signora domina e si porta a -1. Proteste per un rigore non dato su Hojlund. Mercato, dietrofront En-Nesyri. sport.quotidiano.net

Le 5 verità di Juventus-Napoli 3-0: Spalletti ha reso di nuovo grandi i bianconeri, Conte soccombe tra sfortuna e responsabilitàSERIE A - Andiamo alla scoperta delle 5 verità che ci ha lasciato Juventus-Napoli 3-0. Ecco i principali spunti della partita: analizziamoli insieme. Spalletti ... eurosport.it

Juventus, lezione al Napoli: 3-0 allo Stadium con i gol di David, Yildiz e Kostic. Spalletti vince la sfida degli ex con Conte - facebook.com facebook

Vogliamo appellarci ai due rigori netti Facciamolo, ma è da mediocri. Oggi il Napoli è stato surclassato. Zero occasioni, Di Gregorio in relax. Una lezione firmata Spalletti. Brucia. Ma non si molla un caxxo: testa a Chelsea e Fiorentina. #sscnapoli #fns #lanapo x.com