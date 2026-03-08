Judo Tiziana Marini si ferma ai ripescaggi al Grand Prix di Linz Segnali positivi per Mincinesi

Durante il Grand Prix di Linz, Tiziana Marini si è fermata ai ripescaggi, mentre la rappresentativa italiana ha concluso la competizione senza ottenere medaglie. La manifestazione, parte del World Tour di judo, si è svolta nell’ultima giornata del torneo in Austria. Tra i partecipanti italiani, ci sono stati segnali positivi per alcuni atleti, anche se nessuno ha raggiunto il podio.

L'Italia chiude senza acuti anche la terza e ultima giornata del Grand Prix Upper Austria 2026, evento valevole per il World Tour di judo. Sui tatami della Tips Arena di Linz non sono arrivati piazzamenti sul podio in chiave azzurra, infatti dopo il buon quinto posto ottenuto ieri da Fabio Basile nella -73 kg nessuno dei nostri portacolori è riuscito a raggiungere il Final Block. Il miglior risultato del day-3 è sicuramente quello di Tiziana Marini, bronzo europeo U23 in carica, che ha raccolto una buona settima piazza tra i pesi massimi alla seconda partecipazione della carriera in un Grand Prix battendo la polacca Kinga Wolszczak e poi perdendo nettamente con la formidabile israeliana Raz Hershko e ai ripescaggi con la francese Leonie Minkada-Caquineau.