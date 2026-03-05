Judo Fabio Basile guida l’Italia a Linz C’è Esposito per il Grand Prix

Dal 6 all'8 marzo alla TipsArena di Linz si svolge una tappa del Grand Prix di judo con oltre 500 atleti da più di 60 nazioni. Fabio Basile guida la squadra italiana, mentre anche Esposito prende parte alla competizione. L’evento internazionale si concentra sulla preparazione per i Campionati Continentali di metà aprile.

Il grande judo internazionale sarà protagonista alla TipsArena di Linz, dove nel weekend del 6-8 marzo andrà in scena una tappa del Grand Prix: più di 500 atleti provenienti da oltre 60 Nazioni si affronteranno in terra austriaca, con nel mirino i Campionati Continentali previsti a metà aprile. L’Italia cercherà di essere protagonista con una delegazione composta da ben ventidue atleti. Spazio soprattutto a Fabio Basile (Campione Olimpico tra i 66 kg a Rio 2016) e ad Antonio Esposito, che lo scorso anno si impose proprio in questa località. Per il resto tante giovani promesse avranno l’occasione di cimentarsi in un evento internazionale, cercando di mettersi in mostra e di sfruttare questo evento come un trampolino di lancio in vista di appuntamenti ancora più prestigiosi. 🔗 Leggi su Oasport.it

