Trovati pezzi di corpi nella spazzatura in discarica | l'inchiesta sul cimitero di Aci Catena

Da fanpage.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella discarica di Aci Catena sono stati trovati sacchi contenenti resti umani, tra cui teschi, ossa, mani, capelli, vestiti e scarpe. L'inchiesta mira a chiarire le circostanze di questi ritrovamenti e le eventuali responsabilità, sollevando interrogativi sulla gestione dei rifiuti nel cimitero e sulle procedure di smaltimento adottate.

Nel cimitero di Aci Catena rinvenuti sacchi con resti umani (teschi, ossa, mani, capelli, vestiti e scarpe) smaltiti come rifiuti. Indagati sindaco e funzionari. Le ipotesi di reato della procura di Catania sono vilipendio di cadavere e abbandono di scarti cimiteriali. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

