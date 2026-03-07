la disputa per togliere mafia dal nome di una catena di ristoranti spagnola

Da anni le istituzioni italiane ed europee contestano l’uso della parola “mafia” nel nome di una catena di ristoranti spagnola. La disputa riguarda il fatto che questa parola venga impiegata commercialmente senza alcuna autorizzazione, suscitando diverse prese di posizione ufficiali. La questione riguarda esclusivamente il nome del marchio e non coinvolge altri aspetti dell’attività commerciale.

Da anni le istituzioni italiane ed europee contestano l’uso della parola in questo contesto: hanno ottenuto una piccola vittoria L’ufficio spagnolo brevetti e marchi ha stabilito che il nome di una grande catena di ristoranti spagnola, “La Mafia se sienta a la mesa” (“La mafia si siede a tavola”), è «contrario all’ordine pubblico e al buon costume». È lo sviluppo più recente di una disputa legale promossa dall’ambasciata italiana in Spagna e che va avanti da anni tra il franchising La Mafia da una parte e le istituzioni italiane ed europee dall’altra. L’ufficio spagnolo ha in pratica ribadito le motivazioni di una sentenza emessa nel 2018 dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che aveva respinto la richiesta dell’azienda di registrare il nome come marchio. 🔗 Leggi su Ilpost.it

