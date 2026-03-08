L'esercito israeliano ha condotto un attacco aereo nel centro di Beirut, colpendo un hotel dove si trovavano i comandanti della Forza Quds dei Guardiani della Rivoluzione iraniani, secondo quanto dichiarato dalle forze israeliane. L'operazione è stata definita come precisa e mirata, senza ulteriori dettagli sulla durata o sui danni.

Oslo, bomba contro l'ambasciata americana: gli esiti dell'attacco. È caccia all'uomo L'esercito israeliano ha dichiarato di aver effettuato un "attacco preciso" a Beirut, prendendo di mira i comandanti dei Guardiani della Rivoluzione iraniani operanti in Libano. Le forze israeliane "hanno condotto un attacco preciso prendendo di mira i comandanti chiave" della Forza Quds, il braccio operativo all'estero dei pasdaran, ha dichiarato l'esercito in una nota, accusandoli pur senza identificarli di pianificare "attacchi terroristici contro lo Stato di Israele e i suoi civili". I comandanti della forza Quds sono stati colpiti mentre si trovavano in un hotel nel cuore di Beirut. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Israele colpisce hotel nel cuore di Beirut: eliminati comandanti della Forza Quds

Raid israeliano contro i vertici dei Pasdaran a Beirut al Ramada Hotel: “Colpiti i comandanti della Forza Quds”L’esercito israeliano ha confermato di aver effettuato un “attacco di precisione” nel centro di Beirut, prendendo di mira i vertici dei Guardiani...

Leggi anche: La minaccia di Teheran: "Possiamo combattere per altri sei mesi". Esplosione vicino all'ambasciata americana a Oslo. Israele: "Colpiti comandanti dei pasdaran a Beirut"

