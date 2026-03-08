Raid israeliano contro i vertici dei Pasdaran a Beirut al Ramada Hotel | Colpiti i comandanti della Forza Quds

L’esercito israeliano ha condotto un attacco a Beirut, colpendo i vertici dei Guardiani della Rivoluzione iraniana, noti come Pasdaran. L’azione si è svolta nel centro della città, al Ramada Hotel, e l’obiettivo era rappresentato dai comandanti della Forza Quds. L’attacco è stato definito un’operazione di precisione dall’esercito israeliano.

L’esercito israeliano ha confermato di aver effettuato un “attacco di precisione” nel centro di Beirut, prendendo di mira i vertici dei Guardiani della Rivoluzione iraniana (Pasdaran) operanti in Libano. Secondo una nota ufficiale, l’operazione ha colpito alcuni “comandanti chiave” della Forza Quds, l’unità d’élite per le operazioni all’estero, accusati di pianificare attentati contro lo Stato ebraico e i suoi civili. L’obiettivo del raid è stato il Ramada Hotel, situato nel quartiere costiero di Raouche. La zona, nota per la sua vocazione turistica e finora risparmiata dai bombardamenti, è attualmente affollata di profughi in fuga dai combattimenti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Libano: bombardamento israeliano a BeirutUn raid aereo israeliano ha colpito un hotel nel centro di Beirut, provocando almeno quattro morti e dieci feriti, secondo il Ministero della Salute libanese ... interris.it

Libano, 4 morti e 10 feriti in un raid israeliano su un hotel del centro di BeirutUn attacco aereo israeliano su un hotel nel centro di Beirut ha ucciso almeno quattro persone e ne ha ferite 10, ha dichiarato oggi il Ministero della Salute libanese. (ANSA) ... ansa.it

