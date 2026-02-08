Bergamo ‘Strade verdi’ a Boccaleone | via l’asfalto contro le isole di calore

Bergamo ha deciso di cambiare volto a Boccaleone. Oggi sono stati rimossi alcuni tratti di asfalto per creare nuove aree verdi e ridurre le isole di calore. L’obiettivo è rendere più sicure e accessibili le strade, soprattutto per chi cammina o ha bisogni speciali. La modifica coinvolge circa 600 persone che potranno muoversi in un ambiente più naturale e meno inquinato. La città ha iniziato così un percorso di trasformazione urbana più sostenibile, puntando a spazi più vivibili.

Bergamo, 8 febbraio 2026 - Una rivoluzione green per restituire spazio ai pedoni e a beneficio di almeno 600 utenti fragili. È il progetto 'Strade verdi a Boccaleone' con il quale il Comune di Bergamo ridisegna la mobilità interna dello storico quartiere cittadino, aprendo spazi protetti ai pedoni e percorsi di mobilità dolce, ricavando delle aiuole e "corridoi verdi", togliendo l'asfalto a favore della pavimentazione drenante color sabbia, contro le isole di calore. Il progetto è stato studiato in una zona, il quartiere di Boccaleone, dove, ad oggi, stime del Comune alla mano, ogni mattina dalle 7,30 alle 8,30 transitano in media 2.

