In Svizzera, Iran e Stati Uniti hanno concluso i colloqui a Ginevra, ma le divergenze tra le due parti restano evidenti. La delegazione iraniana ha presentato alcune proposte, mentre gli americani sono rimasti cauti, mantenendo alcune ‘linee rosse’ ferme. I negoziati hanno visto un passo avanti, anche se non abbastanza da superare del tutto le tensioni. Un possibile nuovo incontro si prospetta già nei prossimi giorni, con l’obiettivo di ridurre le tensioni tra i due paesi.

(Adnkronos) – Progressi, ma ancora non sufficienti. Iran e Stati Uniti archiviano i colloqui con Ginevra, all’orizzonte potrebbe anche esserci un nuovo round di trattative per disinnescare la crisi. Washington sottolinea che “le linee rosse” fissate da Donald Trump sono ancora ben visibili. Teheran apre ad un nuovo incontro che ci sarà solo se prima verranno preparate e scambiate le bozze di un accordo tra le parti. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha parlato di intesa sui principi generali e di un sistema costruttivo, ma contemporaneamente ha chiesto la cessazione immediata delle minacce americane sull’uso della forza contro l’Iran. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran-Usa, progressi a Ginevra ma ‘linee rosse’ di Trump restano: lo scenario

