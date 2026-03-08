Iran Teheran brucia | la città è una palla di fuoco

A Teheran, la capitale dell’Iran, si sono verificati numerosi incendi di grandi dimensioni che hanno causato danni estesi nell’area urbana. Gli incendi sono scoppiati in diverse zone della città e hanno coinvolto impianti e depositi di petrolio. Le autorità locali stanno intervenendo per gestire l’emergenza e contenere i danni provocati dalle fiamme.

(Adnkronos) – Apocalisse di fuoco a Teheran. Dopo gli attacchi di Israele contro impianti e depositi di petrolio in diverse aree, la capitale dell'Iran brucia con incendi enormi. Un video pubblicato sui social mostra uno scenario impressionante: un'auto si avvicina ad una zona colpita dai raid, il fuoco domina tutto.