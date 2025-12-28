Il cuore della città brucia insieme alla Fiaccola | le strade di Avellino celebrate dal fuoco olimpico

Avellino ha ospitato con entusiasmo la Fiaccola Olimpica dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026, portando le sue strade al centro dell’evento. Un momento di condivisione e partecipazione che ha rafforzato il legame tra la città e le emozioni delle Olimpiadi, mantenendo vivo lo spirito di sport e comunità.

Avellino ha accolto con entusiasmo la Fiaccola Olimpica dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026, trasformando le sue strade in un teatro di partecipazione collettiva e festa civica. L'arrivo della torcia ha rappresentato non solo un momento sportivo, ma anche un'occasione di unione e.

