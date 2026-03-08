Il vicepremier e ministro ha dichiarato che non ci sono conferme riguardo a un attacco emiratino all’Iran e ha espresso scetticismo sulla possibilità di una risoluzione rapida del conflitto. La sua dichiarazione si inserisce in un quadro di incertezze e tensioni nella regione, senza indicare dettagli o sviluppi specifici sugli eventi recenti. La situazione rimane ancora irrisolta e aperta a possibili evoluzioni.

“Non abbiamo conferme dell’ attacco emiratino all’Iran “. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa alla Farnesina, rispondendo alle domande dei giornalisti in merito alla notizia riportata dai media israeliani secondo cui gli Emirati avrebbero per la prima volta attaccato obiettivi iraniani. “Stamane ho parlato a lungo con Rafael Grossi “, il direttore generale della Agenzia internazionale per l’energia atomica ( Aiea ), il quale “mi ha confermato che l’Iran continuava a lavorare per la realizzazione dell’arma atomica”, ha poi spiegato Tajani. “Tutto l’uranio arricchito che c’era prima dell’attacco di qualche mese fa è ancora presente”, “non ci sono sensori dell’agenzia Onu ma la situazione anche per Grossi rimane molto preoccupante”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Tajani: "Non sono ottimista su una conclusione rapida del conflitto"

