conflitto in iran crosetto e tajani in aula sono 100 mila gli italiani coinvolti nelle aree della crisi

Il ministro degli Esteri ha riferito in aula alla Camera che circa 100 mila italiani sono coinvolti, in modo diretto o indiretto, nelle zone interessate dalla crisi in Iran. Durante la discussione, sono stati presenti anche il ministro della Difesa e altri deputati, mentre si analizzavano gli sviluppi della situazione nel Paese. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli del coinvolgimento o sulle misure adottate.

"Sono 100 mila gli italiani coinvolti direttamente o indirettamente nelle aree" della crisi. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani nelle comunicazioni sull'Iran in aula alla Camera. "La sicurezza dei connazionali è la priorità assoluta. La task force Golfo ha gestito 14 mila chiamate e diverse migliaia di email. Gli italiani aiutati a lasciare le aree a rischio sono arrivati a 10.000", ha aggiunto. "Stella polare del nostro impegno - ha proseguito il ministro - resta la de-escalation. Vogliamo evitare assolutamente un allargamento del conflitto. Stiamo incoraggiando tutte le parti a esercitare la massima moderazione,... 🔗 Leggi su Feedpress.me

