Trump Gli Stati Uniti sono pronti ad aiutare i manifestanti in Iran

Gli Stati Uniti hanno espresso solidarietà ai manifestanti in Iran, sottolineando la loro disponibilità ad offrire supporto. La dichiarazione riflette l’interesse internazionale per le recenti proteste nel paese, che testimoniano un desiderio di libertà crescente tra la popolazione iraniana. La posizione americana si inserisce nel quadro delle relazioni diplomatiche e delle tensioni regionali, evidenziando l’attenzione degli Stati Uniti verso le questioni di diritti civili e libertà individuale in Iran.

ROMA (ITALPRESS) – "L'Iran guarda alla libertà, forse come mai prima d'ora. Gli Stati Uniti sono pronti ad aiutare!!!". Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sul suo social Truth. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS).

I dazi di Trump dovevano arricchire gli Stati Uniti come mai prima d'ora Gli obiettivi che si era dato il presidente americano sono stati rispettati solo in parte. Eppure l'economia americana ha mostrato una resilienza superiore alle attese - facebook.com facebook

