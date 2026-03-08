Scelta la nuova Guida Suprema | Il nome di Khamenei come leader continuerà a esistere Trump | Non durerà senza il nostro via libera – La diretta

Dopo l’uccisione di Ali Khamenei in un raid degli Stati Uniti e Israele, in Iran si sta scegliendo una nuova Guida Suprema. La decisione riguarda ancora la nomina, ma il nome di Khamenei continuerà a essere associato alla guida nel paese. Nel frattempo, l’ex presidente degli Stati Uniti ha commentato che la sua influenza sui sviluppi iraniani non durerà senza il suo consenso.

Scelta ma non ancora eletta la nuova guida suprema dell’Iran dopo l’uccisione otto giorni fa di Ali Khamenei in un attacco di Stati Uniti e Israele. Il conflitto in Medio Oriente entra nel suo nono giorno. Dopo l’ attacco massiccio guidato da Stati Uniti e Israele, che ha portato alla morte della Guida Suprema Ali Khamenei e dei vertici del regime, Teheran ha avviato una controffensiva colpendo le basi Usa in diversi paesi del Golfo. Il nuovo governo iraniano ha respinto con forza l’ultimatum di Donald Trump per una resa incondizionata: «Non ci arrenderemo mai», è il messaggio che arriva da Teheran, insieme alla minaccia di poter sostenere il conflitto per almeno altri sei mesi. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Scelta la nuova Guida Suprema, Trump: «Non durerà senza il nostro via libera». Media: «Emirati attaccano l’Iran». Abu Dhabi nega – La diretta

Medio Oriente, raggiunta l'intesa sul successore di Khamenei. Trump: senza la nostra approvazione la Guida Suprema durerà pocoIl conflitto in Medio Oriente entra nel nono giorno con un’escalation di attacchi e dichiarazioni che confermano l’alta tensione nella regione.

Tutto quello che riguarda Guida Suprema.

Temi più discussi: Iran, gli ayatollah: Accordo su nuova Guida Suprema. Cosa sappiamo; Iran, nel giorno più duro scelta la nuova Guida suprema. Eletto il figlio di Khamenei; Nuova Guida suprema in Iran, scontro tra pasdaran e clero. I miliziani spingono Mojtaba. Per i religiosi è nepotismo; Mojtaba, il figlio prediletto di Khamenei, è la nuova Guida suprema dell'Iran. Nessun annuncio confermato.

Iran, Teheran accelera sulla successione: raggiunta la maggioranza per la scelta della nuova Guida SupremaL'Assemblea degli Esperti pronta alla nomina, ma restano ostacoli. Intanto le bombe centrano cinque impianti energetici e il centro di Beirut ... affaritaliani.it

Decapitare il serpente. Caccia alla nuova Guida Suprema, chiunque siaMentre continuano i raid in tutta l’area del Golfo, il conflitto in Iran si annoda sulla nomina del successore di Khamenei. Teheran rivendica il diritto ... huffingtonpost.it

#Iran, Trump: "La guida suprema iraniana dovrà ottenere la nostra approvazione. Se non la otterrà, non durerà a lungo". Lo ha detto il presidente USA a ABC News. "Vogliamo assicurarci di non dover tornare indietro ogni 10 anni". - facebook.com facebook

#Trump : la nuova Guida Suprema dell’ #Iran dovrà avere la nostra approvazione o non durerà a lungo x.com