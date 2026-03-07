Guerra in Iran | Mojtaba Khamenei sarebbe ferito ma vivo E si scatena la lotta fra Pasdaran e Clero per la nuova Guida suprema

Secondo i media di Gerusalemme, i servizi segreti israeliani sostengono che Mojtaba Khamenei, il secondo figlio del leader iraniano e potenziale successore, sia ancora vivo nonostante si parli di una sua ferita. Nel frattempo, in Iran si registra un aumento delle tensioni tra le forze dei Pasdaran e il clero, con una lotta aperta per la nomina alla guida suprema.

Mojtaba sarebbe stato coinvolto nel bombardamento su Teheran in cui è stato ucciso il padre, e stando ai servizi israeliani sarebbe rimasto ferito. Intanto, a meno di una settimana dalla morte dell’ayatollah Ali Khamenei, la sua successione resta ancora un rebus, nonostante la costituzione iraniana preveda tempi brevi per la nomina della nuova Guida Suprema. Formalmente, la scelta spetta all’Assemblea degli Esperti, un organo di 88 religiosi, ma nell’attuale fase di crisi, la decisione finale sarà una prova di forza tra chi vuole blindare il regime attraverso il figlio dell’ex guida religiosa e chi, temendo rivolte interne o il collasso, spinge per una guida più collegiale o moderata. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

