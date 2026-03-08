Iran scelta la guida suprema | Accordo per la successione di Khamenei

In Iran è stato scelto il nuovo leader supremo, con un accordo sulla successione di Khamenei. La decisione arriva in un momento di tensioni e instabilità nel paese, mentre la guerra in Iran prosegue e influisce sugli equilibri del Medio Oriente. La comunità internazionale resta in allerta di fronte a questi sviluppi che segnano un passaggio importante nella politica iraniana.

La guerra in Iran continua a scuotere gli equilibri del Medio Oriente e a tenere con il fiato sospeso la comunità internazionale. Negli ultimi giorni il conflitto ha conosciuto un’ulteriore escalation, con attacchi, tensioni diplomatiche e una crescente preoccupazione per le conseguenze politiche e militari che potrebbero derivarne. In un contesto già estremamente fragile, ogni sviluppo rischia di avere ripercussioni ben oltre i confini della Repubblica Islamica. Le immagini diffuse sui social e rilanciate dai media internazionali mostrano un Paese attraversato da momenti di grande incertezza. Le operazioni militari, le dichiarazioni dei vertici politici e i messaggi di mobilitazione hanno contribuito ad alimentare un clima di forte tensione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Mojtaba Khamenei verso la Guida suprema: la successione disperata che tenta di salvare l’IranMojtaba Khamenei, figlio dell’Ayatollah Ali Khamenei, sarebbe stato scelto come suo successore e avrebbe assunto il ruolo di Guida suprema dell’Iran.

Khamenei dopo Khamenei: il figlio di Alì sarà la Guida Suprema. Trump: “Distrutte le difese dell’Iran”Roma, 4 marzo 2026 - “I leader che avevamo pensato per l’Iran sono morti”, diceva ieri Donald Trump sul futuro della Guida suprema.

