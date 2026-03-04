Khamenei dopo Khamenei | il figlio di Alì sarà la Guida Suprema Trump | Distrutte le difese dell’Iran

Il 4 marzo 2026, Donald Trump ha dichiarato che i leader che avevano previsto per l’Iran sono deceduti, commentando la situazione politica nel paese. Nel frattempo, si è diffusa la notizia che il figlio di Alì Khamenei sarà il prossimo a ricoprire il ruolo di Guida Suprema. La scena politica iraniana si prepara a un cambiamento significativo con questa successione.

Roma, 4 marzo 2026 - “I leader che avevamo pensato per l’Iran sono morti”, diceva ieri Donald Trump sul futuro della Guida suprema. Non quello a cui pensavano gli iraniani, che hanno optato per il figlio di Ali Khamenei, Mojtaba, come nuova Guida Suprema, su indicazione delle Guardie Rivoluzionarie. Una scelta dinastica. Dall’altra parte del mondo il tycoon era impegnato in un bilaterale alla Casa Bianca con il cancelliere tedesco Friedrich Merz, primo leader europeo ricevuto a Washington dopo l’attacco contro Teheran. Un incontro in cui The Donald ha attaccato la Repubblica islamica ma anche alcuni partner europei. “La loro difesa aerea, l’aeronautica, la marina e la leadership sono state distrutte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

