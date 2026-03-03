Mojtaba Khamenei verso la Guida suprema | la successione disperata che tenta di salvare l’Iran

Mojtaba Khamenei, figlio dell’Ayatollah Ali Khamenei, sarebbe stato scelto come suo successore e avrebbe assunto il ruolo di Guida suprema dell’Iran. La nomina è stata annunciata di recente e riguarda la transizione di potere all’interno del vertice religioso e politico del paese. La decisione riguarda direttamente la leadership iraniana e la continuità della guida suprema.

Mojtaba Khamenei, figlio dell’Ayatollah Ali Khamenei, sarebbe stato scelto come suo successore e avrebbe assunto il ruolo di Guida suprema dell’Iran. La notizia, diffusa da media vicini all’opposizione iraniana, arriva in un momento di massima tensione regionale e riapre il dossier più delicato per la Repubblica islamica: la successione al vertice del sistema. Al momento non risultano comunicazioni ufficiali delle istituzioni iraniane né una proclamazione formale dell’Assemblea degli Esperti, l’organo costituzionalmente incaricato di nominare la Guida suprema. Il solo fatto che il nome di Mojtaba Khamenei venga indicato come successore designato, però, non è un dettaglio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

