L’Assemblea degli Esperti in Iran ha raggiunto un accordo di massima sulla possibile successione alla guida del paese, secondo fonti vicine alla riunione. Si tratta di un passo importante in vista di eventuali cambiamenti alla guida, anche se ancora non sono stati annunciati dettagli ufficiali. La discussione è avvenuta tra i membri dell’assemblea, senza indicazioni di nomi specifici.

Un consenso all'interno dell'Assemblea degli Esperti. Un accordo di massima sulla futura successione alla guida dell'Iran sembra essere stato raggiunto. A renderlo noto è stato l'ayatollah Mohammadmehdi Mirbaqeri, membro dell'Assemblea degli Esperti, secondo quanto riportato dall'agenzia Mehr. Secondo Mirbaqeri, la maggioranza dei membri dell'organismo incaricato di scegliere la Guida Suprema avrebbe ormai trovato un'intesa sul nome che potrebbe succedere all'attuale leader iraniano, l'ayatollah Ali Khamenei. Il ruolo delle indicazioni lasciate da Khamenei. Un altro membro dell'Assemblea degli Esperti, l'ayatollah Mohsen Heidari Alekasir, ha spiegato che il candidato sarebbe stato selezionato anche sulla base delle indicazioni fornite dallo stesso Khamenei (nella foto d'apertura).

© Dayitalianews.com - Iran, raggiunto un accordo sul possibile successore di Khamenei

Ali Khamenei, chi è l’ayatollah che guida l’Iran da quasi 40 anni: dal fallito attentato al possibile successoreRoma, 28 febbraio 2026 – La notizia (non confermata) della morte di Ali Khamenei, potrebbe rappresentare una svolta nell’attacco di Israele e Usa...

Iran, la minaccia di Israele: “Successore Khamenei obiettivo da eliminare”Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz alza il livello dello scontro con Teheran e lancia un messaggio diretto ai vertici della Repubblica...

Why Iran Matters to American Power

L’amministrazione statunitense ha dato il via libera all’invio a Tel Aviv di 12 mila bombe da mezza tonnellata. Lo ha fatto scavalcando il Congresso, per decreto. Gli ordigni servono per la “seconda fase” del conflitto: bombardamenti sistematici dell’Iran, dopo c - facebook.com facebook

Fonti Usa al Nytimes: Iran ha ancora il 50% dell'arsenale missilistico. I pasdaran: siamo in grado di andare avanti per sei mesi nel conflitto. Le promesse di Pezeshkian restano vuote, altri raid sui paesi vicini e il presidente è criticato dall'ala "radicale" x.com