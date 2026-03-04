Iran la minaccia di Israele | Successore Khamenei obiettivo da eliminare

Il ministro della Difesa israeliano ha dichiarato che il successore di Khamenei rappresenta un obiettivo da eliminare, aumentando la tensione tra Israele e Iran. Katz ha rivolto un messaggio diretto ai vertici della Repubblica islamica, alzando il tono dello scontro tra i due paesi. La dichiarazione ha suscitato reazioni e preoccupazioni nella regione.

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz alza il livello dello scontro con Teheran e lancia un messaggio diretto ai vertici della Repubblica islamica. In una dichiarazione dai toni durissimi, ha affermato che qualsiasi figura designata dal regime iraniano per succedere alla Guida suprema Ali Khamenei diventerebbe automaticamente "un obiettivo inequivocabile da eliminare". Il passaggio più netto riguarda l'eventuale successione ai vertici della Repubblica islamica: secondo il ministro israeliano, chiunque venga indicato come successore di Khamenei, qualora continui sulla linea politica attuale, sarà considerato un bersaglio militare. "Non importa come si chiama o dove si nasconde", ha dichiarato, ribadendo l'intenzione di agire "con tutta la nostra forza".