Giorgia Meloni | Daremo aiuti militari ai Paesi del Golfo ma l’Italia non entrerà in guerra Le basi Usa? Decideremo col Parlamento

La presidente del Consiglio ha dichiarato che l’Italia fornirà aiuti militari ai Paesi del Golfo, ma senza coinvolgimento diretto nel conflitto. Ha inoltre precisato che le decisioni sulle basi statunitensi nel paese saranno prese in collaborazione con il Parlamento. L’intervento è avvenuto questa mattina, con Meloni che ha ribadito la posizione ufficiale del governo italiano in merito alla questione.

L'Italia non è in guerra e non intende entrarci. Lo dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo di prima mattina ai microfoni di Rtl 102.5, all'indomani di una giornata che ha rischiato di segnare un ulteriore pericolosissimo allargamento della guerra in Iran, con il missile piovuto (e intercettato) sui cieli della Turchia – Paese Nato. La premier, che in questi giorni ha mantenuto un profilo estremamente cauto, si dice «molto preoccupata» per la crisi apertasi sabato con la decisione di Stati Uniti e Israele di attaccare preventivamente l'Iran. Preoccupata di cosa, esattamente? In primis «da una crisi sempre più evidente del diritto internazionale e degli organismi multilaterali che sta generando un mondo sempre più governato dal caos», spiega Meloni.