Dove sono le navi e gli aerei americani che potrebbero attaccare l’Iran

Gli Stati Uniti hanno schierato numerose navi e aerei nella regione, creando un'immagine di forze militari pronte all’azione. Le mappe pubblicate mostrano un dispiegamento imponente, con navi da guerra nel Golfo e aerei da combattimento in posizione strategica. Questa presenza massiccia fa pensare a una possibile operazione militare a lungo termine contro l’Iran. La presenza di questi mezzi solleva domande sulla reale intenzione delle forze americane.

In poche settimane gli Stati Uniti hanno ammassato attorno all’Iran una grande quantità di mezzi militari, in vista di un possibile attacco già nei prossimi giorni. Il presidente Donald Trump ha parlato di «un’armada imponente»: era il termine che aveva già utilizzato prima dell’attacco di gennaio contro il Venezuela. L’armada dispiegata contro l’Iran, però, è molto più imponente, e fa pensare a un attacco più lungo e massiccio. Il grosso delle navi da guerra è stato spostato nel mare Arabico settentrionale. Dall’Asia è arrivata la portaerei USS Abraham Lincoln assieme a tre cacciatorpedinieri: da giorni è ferma al largo dell’Oman.🔗 Leggi su Ilpost.it

Le indiscrezioni della Cbs e della Cnn: “Gli Usa potrebbero attaccare l’Iran nel fine settimana. Ma Trump non ha ancora deciso”. Ecco tutti gli scenariSecondo fonti della Cbs e della Cnn, gli Stati Uniti potrebbero lanciare un attacco contro l’Iran entro il fine settimana, ma ancora non c’è una decisione ufficiale di Trump.

Iran, i media: "Gli Usa potrebbero attaccare entro 24 ore". Teheran: risponderemo in modo decisoRecenti dichiarazioni dei media segnalano un possibile attacco statunitense all’Iran entro 24 ore, mentre Teheran promette una risposta decisa.

Usa, la portaerei Gerald Ford verso il Medio Oriente. Trump attacca l'Iran

