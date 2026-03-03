Francia e Regno Unito mandano sistemi antimissile e navi da guerra a Cipro

La Francia e il Regno Unito hanno inviato sistemi antimissile e navi da guerra a Cipro. La mossa arriva dopo che ieri due droni hanno colpito la base britannica di Akrotiri sull’isola. La situazione ha portato le forze militari europee a rafforzare la presenza nella regione per monitorare la situazione. Nessuna comunicazione ufficiale ha spiegato i motivi di questa escalation.

Gli alleati europei in soccorso di Cipro, dove ieri due droni hanno colpito la base britannica di Akrotiri sull'isola. L'agenzia di stampa cipriota Cna ha riferito che la Francia intende mandare sistemi anti-drone e sistemi anti-missile e una seconda fregata al largo dell'isola, così come. 🔗 Leggi su Today.it

Guerra in Ucraina: Francia e Regno Unito annunciano l’invio di truppe al termine della guerra, “no” di RomaAlla conferenza stampa dei Volenterosi Macron e Starmer tirano dritto: “Dispiegheremo truppe in Ucraina al termine della guerra”.

L’Europa si avvicina alla guerra: gli Usa chiedono aiuto a Francia e Regno Unito per difendere Golfo e GiordaniaC’è un momento, nelle crisi internazionali, in cui smetti di guardare le mappe e inizi a sentire il peso della realtà.

L’Europa si avvicina alla guerra: gli Usa chiedono aiuto a Francia e Regno Unito per difendere Golfo e GiordaniaL’Europa non è più spettatrice della guerra tra Stati Uniti e Iran, ma si trova ora sulla soglia di un coinvolgimento diretto, seppur con funzioni formalmente ... thesocialpost.it

Francia e Regno Unito insistono su forza multinazionale per l'Ucraina, l'Italia non è della partitaParigi e Londra chiedono garanzie di sicurezza vincolanti per l’Ucraina e propongono l’invio di una forza multinazionale dopo la pace. Tensione nella Coalizione dei volenterosi mentre emerge un ... it.euronews.com

«Deterrenza avanzata»: cooperazione più stretta con Germania e Regno unito. Ma il controllo del bottone resterà in mani francesi - facebook.com facebook

Un sondaggio @YouGov pubblicato il 2 marzo 2026 nel Regno Unito mostra che l’opinione pubblica britannica è in maggioranza contraria all’azione militare degli Stati Uniti contro l’Iran. Solo l’11 per cento degli intervistati la sostiene con convinzione, mentr x.com