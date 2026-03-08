Il rappresentante di Nove ha commentato duramente il governo attuale, definendolo ridicolo e invitando la premier a presentarsi in Aula per chiarire se le basi italiane saranno concesse o meno. Ha inoltre condannato l’attacco degli Stati Uniti all’Iran, sottolineando che, nonostante gli accordi riservati, la Costituzione italiana deve essere rispettata. La discussione si inserisce nel quadro delle tensioni internazionali e delle posizioni italiane sulla questione.

“Il governo è ridicolo. Vanno condannati gli Stati Uniti per l’attacco all’Iran e va dichiarato che, al di là degli accordi che loro tengono lì secretati, prevale la nostra Carta costituzionale. Le nostre basi non saranno concesse né per attacchi preventivi, repressivi, perché si ricollegano sempre a un’azione in violazione del diritto internazionale, e neppure per supporto logistico”. Così il leader del M5s Giuseppe Conte negli studi di Accordi&Disaccordi, il talk condotto da Luca Sommi ogni sabato sul Nove, sull’attacco condotto da Donald Trump all’Iran senza avvisare gli “alleati” e la risoluzione votata giovedì in Parlamento. Il leader... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iran, Conte (Nove): “Governo ridicolo, Meloni venga in Aula a dire che le nostre basi non verranno concesse”

Leggi anche: Groenlandia: Magi, 'Meloni venga in aula a dire se vuol cedere pezzo Ue a Trump'

Iran, le opposizioni (Avs, Pd e M5s) chiedono Meloni in Aula: “Da Tajani e Crosetto nessuna risposta. La premier venga in Parlamento”“Non hanno risposto alla domanda fondamentale: condannate o meno l’attacco unilaterale americano all’Iran? Avete un giudizio politico su quello che è...

Approfondimenti e contenuti su Iran Conte Nove Governo ridicolo Meloni....

Argomenti discussi: Iran, Conte: rischiamo rotolare in guerra, Italia doveva fare come Sanchez - Radio Studio90 Italia.

Scontro Tajani-Conte su Iran e Usa, tensione in ParlamentoBotta e risposta acceso nelle commissioni Esteri e Difesa: opposizioni all’attacco sulla linea del governo e chiedono Meloni in aula ... tg.la7.it

Guerra in Iran, Tajani e Crosetto in Parlamento ammettono che l’Italia non è stata informata: Usa e Israele hanno deciso in modo riservato. Scontro frontale con ConteLa crisi in atto incide direttamente sulla nostra sicurezza nazionale . Stati Uniti e Israele hanno deciso in autonomia e nella riservatezza quando intervenire. Francesi e inglesi hanno riferito p ... ilfattoquotidiano.it