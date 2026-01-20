Groenlandia | Magi ' Meloni venga in aula a dire se vuol cedere pezzo Ue a Trump'

La questione della Groenlandia e le possibili implicazioni geopolitiche sono al centro del dibattito politico. In particolare, si discute delle dichiarazioni di Giorgia Meloni riguardo a eventuali concessioni o accordi con gli Stati Uniti, con riferimento alla posizione di Trump. Una chiarezza sulle intenzioni del governo italiano risulta importante per comprendere le future strategie europee e il ruolo dell’Italia nelle dinamiche internazionali.

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Giorgia Meloni continua a fare il pesce in barile ed evita di rispondere sulle mire imperialiste del suo amico Donald Trump. Servirebbe invece chiarezza e dovrebbe farlo in Parlamento prima della seduta straordinaria del Consiglio europeo: è d'accordo con il cedere la Groenlandia, cioè un pezzo di Europa, a Trump? E' d'accordo con la minaccia illegale dei dazi dell'amministrazione Usa? Come al solito, la nostra premier manca l'appuntamento con la Storia sperando di galleggiare tra le sue contraddizioni. Nel frattempo l'Italia, da paese fondatore dell'Europa, ha sempre meno voce in capitolo nelle scelte europee: Meloni ha trasformato l'Italia in una provincia di provincia di Washington di un'America trasfigurata da Trump".

