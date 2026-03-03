Iran Teheran sotto attacco | i boati e le colonne di fumo sulla città

Da lapresse.it 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Teheran si sono registrate diverse esplosioni e boati di missili, con colonne di fumo visibili in varie zone della città. La giornata di lunedì ha visto attacchi provenienti da Israele e dagli Stati Uniti, che hanno colpito diverse aree della capitale iraniana. Testimoni hanno filmato le esplosioni e l'alzarsi di colonne di fumo tra gli edifici della città.

Esplosioni, i boati dei missili e le colonne di fumo in varie zone della città. Questo video mostra Teheran colpita da gli attacchi di Israele e Stati Uniti nella giornata di lunedì. La guerra iniziata sabato intanto prosegue e si è estesa a più fronti. Raid sono stati condotti anche in Libano, mentre l’Iran e i gruppi armati alleati hanno lanciato attacchi verso Israele, gli Stati arabi e obiettivi militari Usa in Medio Oriente. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

iran teheran sotto attacco i boati e le colonne di fumo sulla citt224
© Lapresse.it - Iran, Teheran sotto attacco: i boati e le colonne di fumo sulla città

Leggi anche: "Attacco preventivo" di Israele e Usa all'Iran. Colonne di fumo a Teheran, sirene d'allarme a Gerusalemme

Leggi anche: "Attacco preventivo" di Israele e Usa all'Iran. Colonne di fumo a Teheran, sirene d'allarme a Gerusalemme. Il regime: "Risposta schiacciante"

Aggiornamenti e notizie su Iran Teheran sotto attacco i boati e le...

Temi più discussi: Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos; Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran, 'Khamenei è morto'; L'Iran sotto attacco di Usa e Israele: Khamenei è morto, abbiamo ritrovato il corpo; Attacco all’Iran, il fronte si amplia. Cipro nel mirino dei droni.

Guerra Usa-Iran, nuovi raid su Teheran e truppe israeliane in Libano. Attacco all'ambasciata degli Usa a RiadLa guerra in Medio Oriente che coinvolge Iran, Stati Uniti e Israele si allarga. Il Libano diventa teatro di battaglia, dopo l'ingresso via terra delle forze israeliane. Gli scontri ... leggo.it

iran teheran sotto attaccoIran, Teheran sotto attacco: i boati e le colonne di fumo sulla cittàEsplosioni, i boati dei missili e le colonne di fumo in varie zone della città. Questo video mostra Teheran colpita da gli attacchi di Israele e Stati Uniti nella giornata di lunedì. La guerra iniziat ... lanuovasardegna.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.