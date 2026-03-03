Iran Teheran sotto attacco | i boati e le colonne di fumo sulla città

A Teheran si sono registrate diverse esplosioni e boati di missili, con colonne di fumo visibili in varie zone della città. La giornata di lunedì ha visto attacchi provenienti da Israele e dagli Stati Uniti, che hanno colpito diverse aree della capitale iraniana. Testimoni hanno filmato le esplosioni e l'alzarsi di colonne di fumo tra gli edifici della città.

Esplosioni, i boati dei missili e le colonne di fumo in varie zone della città. Questo video mostra Teheran colpita da gli attacchi di Israele e Stati Uniti nella giornata di lunedì. La guerra iniziata sabato intanto prosegue e si è estesa a più fronti. Raid sono stati condotti anche in Libano, mentre l’Iran e i gruppi armati alleati hanno lanciato attacchi verso Israele, gli Stati arabi e obiettivi militari Usa in Medio Oriente. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

