Iran missili e raid su Teheran | colonne di fumo sulla città

Giovedì mattina, diverse zone di Teheran sono state attraversate da colonne di fumo visibili in seguito ai bombardamenti aerei condotti da Stati Uniti e Israele sulla capitale iraniana. Le operazioni militari hanno provocato esplosioni che hanno causato incendi e danni visibili nel centro della città. Non sono stati comunicati dettagli sulle eventuali vittime o danni specifici.

Colonne di fumo sono state viste giovedì mattina in diverse zone di Teheran dopo i bombardamenti aerei condotti da Stati Uniti e Israele sulla capitale iraniana. Il conflitto in Medio Oriente è entrato nel suo sesto giorno con nuovi attacchi e rappresaglie. Teheran, in risposta, ha lanciato altri missili contro Israele e contro alcune basi militari statunitensi nella regione.