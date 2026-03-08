Iran anche gli Emirati Arabi entrano in gioco e attaccano | cosa può cambiare?

Gli Emirati Arabi Uniti hanno condotto un attacco diretto contro un obiettivo in Iran, segnando un episodio senza precedenti nella regione del Golfo Persico. La notizia arriva in un momento di tensione crescente tra i due paesi e rappresenta un cambiamento significativo nelle dinamiche di sicurezza del settore. La mossa è stata confermata da fonti ufficiali e si inserisce in un quadro di sviluppi più ampi nella regione.

Per la prima volta nella storia recente del Golfo Persico, gli Emirati Arabi Uniti avrebbero condotto un attacco diretto contro un obiettivo sul territorio iraniano. Secondo quanto riportato dai media israeliani, il raid ha colpito un impianto di desalinizzazione in Iran, una scelta tutt’altro che casuale, come si vedrà. L’analisi israeliana è chiara: per ora si tratta di un messaggio politico-militare indirizzato al regime di Teheran, non dell’ingresso formale di Abu Dhabi nel conflitto. Tuttavia, le stesse fonti israeliane avvertono che, se gli attacchi iraniani contro il territorio emiratino dovessero continuare ad aumentare d’intensità, esiste una concreta possibilità che gli Emirati decidano di partecipare alle ostilità in modo diretto, anche se circoscritto. 🔗 Leggi su Cultweb.it

