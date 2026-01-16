Iran | Pld ' domani alla manifestazione a Roma in sostegno della resistenza iraniana'

Il Partito Liberal Democratico parteciperà domani a Roma a una manifestazione di sostegno alla resistenza iraniana. Storicamente, il Pld è stato il primo partito italiano a sostenere questa causa, e la presenza all’evento riflette il suo impegno nel promuovere i diritti e la libertà in Iran. L’appuntamento si inserisce in un contesto di attenzione internazionale verso le questioni politiche e sociali del paese.

Roma, 16 gen (Adnkronos) - "Ovviamente noi non possiamo mancare, essendo stato il Pld il primo partito ad appoggiare la resistenza iraniana". Con queste parole il Partito Liberaldemocratico ha confermato l'adesione di una propria delegazione alla manifestazione dal titolo 'Per un Iran libero, laico e democratico' convocata dal Partito Radicale che si terrà domani, sabato 17 gennaio 2026, in piazzale Ostiense a partire dalle 10, a Roma.

