Il dramma in Iran | anche a Ravenna la manifestazione a sostegno del popolo persiano
Il prossimo 17 gennaio, alle ore 17, in piazza del Popolo a Ravenna, si terrà una manifestazione organizzata da “La Via Maestra” per sostenere il popolo iraniano in un momento di crisi. L’iniziativa vuole offrire uno spazio di solidarietà e ascolto, evidenziando l’importanza di sostenere i diritti e le libertà fondamentali in Iran. Un’occasione di confronto e vicinanza per esprimere solidarietà.
La rete “La Via Maestra” organizza per sabato 17 gennaio, alle ore 17, in piazza del Popolo a Ravenna, una manifestazione a sostegno dell’Iran in questi giorni drammatici. “Iran: per la libertà” è il titolo dell’iniziativa, che esprime solidarietà al popolo iraniano contro il regime. All’evento. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
