Il dramma in Iran | anche a Ravenna la manifestazione a sostegno del popolo persiano

Il prossimo 17 gennaio, alle ore 17, in piazza del Popolo a Ravenna, si terrà una manifestazione organizzata da “La Via Maestra” per sostenere il popolo iraniano in un momento di crisi. L’iniziativa vuole offrire uno spazio di solidarietà e ascolto, evidenziando l’importanza di sostenere i diritti e le libertà fondamentali in Iran. Un’occasione di confronto e vicinanza per esprimere solidarietà.

Le immagini, le notizie, i fatti che arrivano in questi giorni dall’Iran sono agghiaccianti e drammatici. Migliaia di morti, chissà quanti, difficile saperlo, ma la certezza di una repressione devastante, in particolare ragazze e ragazzi, con la sola colpa di essere lì a facebook

Solidarietà a chi in Iran lotta per la propria libertà. Siamo a fianco della comunità iraniana a Genova: una comunità forte, orgogliosa, di persone venute a lavorare e studiare, che vivono il dramma di non sapere cosa accade alle persone che amano, alle loro fa x.com

