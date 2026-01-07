Scuolabus esce di strada e si ribalta feriti l' autista e un minore

Un incidente si è verificato nel pomeriggio a Cervaro, in località Pastenelle, coinvolgendo uno scuolabus comunale. Il veicolo è uscito di strada e si è ribaltato durante la discesa, causando il ferimento dell’autista e di un minore a bordo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per le verifiche di rito e il supporto alle persone coinvolte.

AGI - Incidente stradale questo pomeriggio a Cervaro, in località Pastenelle, dove uno scuolabus comunale è rimasto coinvolto in un sinistro mentre percorreva una discesa. A bordo del mezzo si trovavano l'autista e un bambino. Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, lo scuolabus avrebbe perso il controllo, finendo dapprima fuori strada e poi ribaltandosi. Momenti di forte paura per gli occupanti: sia il conducente sia il minore sono stati soccorsi e classificati con codice giallo, quindi trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia locale e i vigili del fuoco per i soccorsi e i rilievi del caso.

