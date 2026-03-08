Intervista ad Emanuele Grimaldi | L?apertura iraniana non basta | troppi rischi per gli equipaggi

Emanuele Grimaldi, presidente mondiale degli armatori, commenta la situazione irachena e l'apertura iraniana. Nel suo intervento, sottolinea la necessità di adottare atteggiamenti prudenti, evidenziando i rischi che questa situazione comporta per gli equipaggi. Grimaldi si mostra distaccato rispetto alle recenti dichiarazioni provenienti dal fronte iracheno, insistendo sulla cautela da adottare in questo contesto.

«Occorre prudenza, molta prudenza». Emanuele Grimaldi, il presidente mondiale degli armatori, guarda alle dichiarazioni provenienti dal fronte iracheno con molto distacco. «Non basta dire colpiremo solo navi americane e israeliane, Hormuz per le navi degli altri Paesi è aperto. O, almeno, non basta agli armatori che hanno a cuore innanzitutto la sorte dei loro equipaggi». Lei come presidente dell'International Chamber of Shipping lo ha sottolineato con chiarezz: prima di tutto proteggere gli equipaggi? «E lo ripeto anche oggi. È ingiusto e immorale esporre a rischio gente che sta solo svolgendo il proprio lavoro. Per questo ho rivolto anche un appello a tutti i Paesi, sono necessarie misure e garanzie per tutelare le loro vite».

