Emanuele Grimaldi nominato membro onorario dell’Ordine Nazionale al Merito di Malta

Il 13 dicembre, giorno della Festa della Repubblica di Malta, l’amministratore delegato del Gruppo Grimaldi, Emanuele Grimaldi, è stato nominato membro onorario dell’Ordine Nazionale al Merito di Malta. La cerimonia di investitura si è svolta nella Sala del Gran Consiglio presso il Palazzo Presidenziale di La Valletta. L’Ordine Nazionale al Merito rende omaggio a personalità che si distinguono in diversi ambiti di attività. Le nomine sono conferite dal presidente della Repubblica di Malta, Myriam Spiteri Debono, su proposta scritta del primo ministro Robert Abela. Mentre i cittadini maltesi possono essere nominati membri dell’Ordine, l’onorificenza di membro onorario è riservata a cittadini stranieri che si siano distinti per il loro servizio nella promozione e nel rafforzamento delle relazioni internazionali, o che abbiano meritato il rispetto e la gratitudine del popolo delle Isole Maltesi. Ildenaro.it

