Flirt tra Valeria Marini ed Emanuele Grimaldi hanno fatto una vacanza insieme ora lui è tornato con Valentina Liguori Morra - RUMOR

17 dic 2025

Tra un gossip e l’altro, si vocifera di un flirt tra Valeria Marini ed Emanuele Grimaldi durante una vacanza. Ora, però, il ritorno di lui con Valentina Liguori Morra fa pensare a un nuovo capitolo. La sfera delle relazioni dei personaggi dello spettacolo si arricchisce di sorprese e colpi di scena, alimentando il fascino delle indiscrezioni più recenti.

La soubrette sarda e l'armatore avrebbero avuto una piccola liason, ma ora Grimaldi è di nuovo insieme alla Morra che nel frattempo ha cambiato nome sui propri canali social Valeria Marini ed Emanuele Grimaldi avrebbero avuto un breve flirt e sarebbero anche partiti insieme per una piccola va. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

