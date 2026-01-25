Primavera Pazza rimonta dei baby nerazzurri nel derby
La primavera porta con sé emozioni intense per l’Inter, dalla rimonta completa contro il Pisa alla recente vittoria parziale nel campionato Primavera. La squadra dimostra costantemente carattere e determinazione, offrendo momenti di suspense e entusiasmo ai propri tifosi. In un contesto sportivo sempre in evoluzione, la crescita dei giovani nerazzurri rappresenta un elemento di continuità e impegno per il club.
Da una rimonta (completa, contro il Pisa) ad un’altra (parziale, nel campionato Primavera), è sempre la solita pazza Inter. E poco importa se si tratti della prima squadra o dei ragazzi allenati da Carbone. Ma c’è grande soddisfazione fra i baby nerazzurri dopo il pareggio in extremis nel derby: dal 2-0 dei rossoneri alla fine del primo tempo, al 2-2 finale. Una partita a due volti, fra alti e bassi per entrambe le squadre. Nel primo tempo benissimo i rossoneri e Inter praticamente fuori dal match, dopo il giro di boa invece i ruoli si sono invertiti ed è stata tutta un’altra partita. A sbloccare la gara è stato Lontani (27’), poi Perera al 36’ ha raddoppiato per i rossoneri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
