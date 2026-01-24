Polizia intercetta auto rubata | fuga da film per mezz' ora poi finisce nel canale

Una vettura rubata è stata intercettata dalla polizia, che ha tentato di fermarla. L’automobilista ha deciso di non fermarsi, dando vita a un inseguimento durato circa trenta minuti. Alla fine, l’auto è finita in un canale, ponendo fine alla fuga. L’episodio si è concluso senza incidenti gravi, ma ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per ricostruire l’accaduto.

Non si è fermato all'alt della polizia, è fuggito rocambolescamente per circa mezz'ora inseguito dagli agenti e ha poi finito la corsa in un canale. È successo nei giorni scorsi ad Empoli. L'auto, su segnalazione del proprietario al quale era stata rubata lo scorso settembre, è stata intercettata.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

