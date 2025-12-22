Maxi-tamponamento sulla A14 a pochi chilometri dall' uscita di Città Sant' Angelo | 5 le auto coinvolte FOTO
Maxi-tamponamento sulla A14, a circa 3 chilometri dall’uscita della A14 (direzione sud) nella serata di domenica 21 dicembre. Cinque le auto coinvolte e nonostante l’impatto violento, come si evince da alcune foto scattate sul posto, sembra che nessuno sia rimasto ferito, di certo non in modo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: Maxi tamponamento sulla Statale 36: cinque auto coinvolte, traffico in tilt
Leggi anche: Incidente stradale in viale Regione siciliana: maxi tamponamento, coinvolte cinque auto
Maxi-tamponamento sulla A14 a pochi chilometri dall'uscita di Città Sant'Angelo: 5 le auto coinvolte [FOTO].
Tamponamento a catena sulla 36. Tredici feriti, undici mezzi distrutti - Pesantissimo il bilancio: 13 feriti, per fortuna nessuno grave, 11 auto distrutte e Superstrada bloccata. ilgiorno.it
Un banale incidente per le vie di Milano, un tamponamento senza feriti, che richiedeva soltanto di completare l'iter della constatazione amichevole. Una situazione all'apparenza tranquilla, degenerata nel giro di pochi minuti, quando uno dei due automobilisti - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.