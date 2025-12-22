Maxi-tamponamento sulla A14 a pochi chilometri dall' uscita di Città Sant' Angelo | 5 le auto coinvolte FOTO

22 dic 2025

Maxi-tamponamento sulla A14, a circa 3 chilometri dall’uscita della A14 (direzione sud) nella serata di domenica 21 dicembre. Cinque le auto coinvolte e nonostante l’impatto violento, come si evince da alcune foto scattate sul posto, sembra che nessuno sia rimasto ferito, di certo non in modo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

