Un tedoforo d' eccezione! Chico è il primo cane a portare la fiaccola olimpica

Chico, il primo cane a portare la fiaccola olimpica, ha attraversato Piacenza, rappresentando un momento simbolico per i Giochi di Milano-Cortina 2026. La sua partecipazione ha suscitato entusiasmo e discussioni sulle scelte dei tedofori, evidenziando l'importanza di un approccio inclusivo e innovativo alle tradizioni olimpiche. Un episodio che ha attirato l’attenzione sull’importanza di rappresentare tutte le componenti della società.

Ha portato la Fiamma Olimpica a Piacenza, accendendo entusiasmo ma anche polemiche sulle scelte dei tedofori di Milano-Cortina 2026 Chico, un maltipoo piemontese, è entrato nella storia come primo cane tedoforo olimpico, portando la torcia di Milano-Cortina 2026 e diventando simbolo di inclusività e comunicazione moderna. Ma il Viaggio della Fiamma non ha acceso solo entusiasmo. La scelta dei tedofori ha sollevato polemiche per l’assenza di molti grandi campioni del passato, protagonisti delle medaglie che hanno fatto la storia dello sport invernale italiano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

