Da Vigevano a Milano, la fiaccola olimpica attraversa il territorio in vista dei Giochi. Lunedì, il cuore di marmo donato da Merli Marmi sarà esposto davanti a Palazzo Lombardia nell’ambito dell’iniziativa “Cuori Olimpici”. Numerosi eventi accompagnano il passaggio della fiaccola, coinvolgendo le comunità locali e sottolineando l’attesa di questa importante manifestazione sportiva.

Mentre il grande cuore di marmo realizzato e donato dalla Merli Marmi di Voghera alla Regione da lunedì “batte“ davanti a Palazzo Lombardia per celebrare l’iniziativa “Cuori Olimpici“ tanti altri cuori domani batteranno al passaggio della fiaccola. "La nostra è una storia di famiglia – racconta Paolo Merli, che ha realizzato la scultura – Il nostro cuore è cresciuto fino a diventare così grande. Spero che tutti coloro che verranno a vederlo ne sentano un pezzo". I tedofori varcheranno il confine della provincia nel primo pomeriggio partendo da Vigevano dove dalle 13 sono previste iniziative celebrative in attesa del passaggio ufficiale della fiamma olimpica in piazza Ducale alle 14,30. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Arriva la fiaccola olimpica. Da Vigevano al capoluogo. Tanti gli eventi nell’attesa

