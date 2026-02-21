Sono stata con lui fino all'ultimo | il saluto della mamma a Domenico il bimbo morto dopo il trapianto di cuore

Il piccolo Domenico è morto questa mattina, due mesi dopo il trapianto di cuore fallito. "Mi hanno detto che la situazione stava peggiorando. Sono rimasta fino a quando si è dovuta spegnere la macchina", il racconto della mamma Patrizia Mercolino.🔗 Leggi su Fanpage.it

Domenico, morto il bimbo con il cuore bruciato: mamma e papà stretti attorno a luiDomenico, il bambino trasferito a Napoli per un trapianto, è spirato in ospedale.

Trapianto col cuore “bruciato”, parla la mamma del bimbo: “L’abbiamo saputo dai giornali. Ora serve solo un miracolo”La mamma del bambino racconta che hanno saputo della condizione del cuore solo dai giornali.

Il bimbo morto a Napoli, la madre: sono stata con lui fino all'ultimo«Mi hanno chiamata stanotte, verso le 4, dicendomi che la situazione stava peggiorando, perché la macchina, l’Ecmo, stava iniziando a rallentare. Sono rimasta fino all’ultimo, fino a quando si è ... gds.it

