Spezia-Monza 4-2 | incredibile rimonta contro la capolista al Picco

Lo Spezia ha battuto il Monza 4-2 al Picco, dopo essere passato in svantaggio di 0-2. La squadra di casa ha reagito e ha segnato quattro reti, completando così una rimonta sorprendente contro la capolista. La partita si è conclusa con il risultato finale di 4-2 in favore dello Spezia.

La Spezia, 7 marzo 2026 – Grande vittoria contro la capolista Monza al Picco, dove lo Spezia va sotto 0-2, ma vince segnando pure un bel poker. Sicuramente decisiva l'espulsione di Carboni alla mezzora del primo tempo, con gli spezzini sotto 2-1, ma poi tanta grinta e volontà che annichiliscono i lombardi. Comunque il primo tiro verso la porta è dello Spezia con Artistico che manda fuori di testa, sul bel cross di Vignali dalla destra dopo 5'. Dopo due minuti però si fa subito vedere la capolista con Caso, che si insinua in area dalla sinistra e poi calcia di destro a tu per tu con Radunovic, bravo a respingere il suo tiro sulla propria sinistra. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spezia-Monza 4-2: incredibile rimonta contro la capolista al Picco Leggi anche: Spezia-Frosinone 0-2: la vicecapolista passa facile al Picco Leggi anche: Spezia-U. S. Avellino, al via la prevendita dei biglietti per il settore ospiti dello stadio "Picco" Altri aggiornamenti su Spezia Monza 4 2 incredibile rimonta.... Temi più discussi: Spezia-Monza: vendita attiva dalle ore 17:00 di lunedì 2 marzo - Spezia Calcio; Pronostico Spezia-Monza: analisi, quote e consigli; Hernani troppo forte per la B e il Monza si riprende il 2° posto. Vincono anche Venezia e Palermo; Spezia-Monza: dove vedere il match di Serie B in diretta TV e in streaming live. Lo Spezia di Donadoni ribalta il Monza. Colpo Entella a BolzanoI brianzoli si fanno rimontare il doppio vantaggio e cadono al Picco sotto la doppietta di Artistico. La Virtus batte il Sudtirol mentre l'Avellino passa al 92' ... tuttosport.com Spezia-Monza 4-2: incredibile rimonta contro la capolista al PiccoAquilotti sotto con Petagna e Cutrone, poi la ribaltano con Aurelio, Bandinelli e il bis di Artistico. Ospiti in 10 dopo mezzora ... lanazione.it Lo Spezia ribalta il Monza Doppietta decisiva per Artistico #SpeziaMonza #DAZN #DAZNBetClub #SerieBKT x.com SPEZIA - MONZA: LE FORMAZIONI UFFICIALI Out Mateju e Vlahovic, Hristov solo in panchina - facebook.com facebook