Alisson Santos Napoli i partenopei hanno il sì del brasiliano! Le ultime sulla trattativa con lo Sporting

Da calcionews24.com 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli ha trovato l’accordo con Alisson Santos. I partenopei stanno lavorando per chiudere la trattativa con lo Sporting e portare in squadra l’ala brasiliana. La società azzurra accelera nelle ultime ore di mercato, cercando di mettere a segno un colpo importante prima della chiusura delle sessioni.

Mercato Torino, dopo Tchoca assalto a Kumbulla per puntellare la difesa: è sfida ad un altro club di Serie A! Calciomercato Roma, Carrasco ha detto sì! Intreccio Wolfe col Liverpool: intanto c’è il via libera dei Friedkin Calciomercato Serie A: idea Disasi per la difesa della Fiorentina, la Juventus si muove per il nuovo attaccante! Jacquet, c’è la fila per il gioiello del Rennes! 3 big europee in corsa: trattive già avviate! Torino, Cairo alla mostra su Meroni: «Grande emozione vedere le sue maglie. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

alisson santos napoli i partenopei hanno il s236 del brasiliano le ultime sulla trattativa con lo sporting

© Calcionews24.com - Alisson Santos Napoli, i partenopei hanno il sì del brasiliano! Le ultime sulla trattativa con lo Sporting

Approfondimenti su Alisson Santos

Napoli su Alisson Santos, lo Sporting frena sulla cessione

Il Napoli è interessato ad Alisson Santos, ma lo Sporting Lisbona ha messo in stand-by la cessione.

Il Napoli ha la disponibilità di Alisson Santos, ora si tratta con lo Sporting CP

Il Napoli sta negoziando con lo Sporting CP per portare in squadra Alisson Santos, rafforzando così la rosa di Antonio Conte.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Alisson Santos

Argomenti discussi: Napoli, per Alisson Santos dello Sporting avviati contatti. Le news di calciomercato; Napoli, chi è Alisson Santos: il brasiliano che imita Leao e piace a Conte; Chi è Alisson Santos, l'obiettivo del Napoli che ha stregato Conte: i goal in Champions League, il paragone con Leao e l'ascesa dalla terza serie brasiliana; Napoli su Alisson Santos: gol contro De Zerbi e sfida alla Juve, chi è il talento che vuole Conte.

alisson santos napoli iIl Mattino – Napoli, per l’esterno in cima alla lista Alisson Santos e Terrier. La situazioneIl Napoli è a caccia di un esterno d’attacco per completare il proprio reparto. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, i principali nomi sul taccuino di Giovanni Manna sono ... mondonapoli.it

alisson santos napoli iAlisson Santos Napoli, i partenopei hanno il sì del brasiliano! Le ultime sulla trattativa con lo Sporting per l’ala d’attaccoAlisson Santos Napoli, i partenopei hanno il sì del brasiliano! Le ultime sulla trattativa con lo Sporting per l’ala d’attacco Il Napoli è scatenato in questo rush finale di calciomercato e preme sull ... calcionews24.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.