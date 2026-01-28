Alisson Santos Napoli i partenopei hanno il sì del brasiliano! Le ultime sulla trattativa con lo Sporting
Il Napoli ha trovato l’accordo con Alisson Santos. I partenopei stanno lavorando per chiudere la trattativa con lo Sporting e portare in squadra l’ala brasiliana. La società azzurra accelera nelle ultime ore di mercato, cercando di mettere a segno un colpo importante prima della chiusura delle sessioni.
Mercato Torino, dopo Tchoca assalto a Kumbulla per puntellare la difesa: è sfida ad un altro club di Serie A! Calciomercato Roma, Carrasco ha detto sì! Intreccio Wolfe col Liverpool: intanto c’è il via libera dei Friedkin Calciomercato Serie A: idea Disasi per la difesa della Fiorentina, la Juventus si muove per il nuovo attaccante! Jacquet, c’è la fila per il gioiello del Rennes! 3 big europee in corsa: trattive già avviate! Torino, Cairo alla mostra su Meroni: «Grande emozione vedere le sue maglie. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Approfondimenti su Alisson Santos
Napoli su Alisson Santos, lo Sporting frena sulla cessione
Il Napoli è interessato ad Alisson Santos, ma lo Sporting Lisbona ha messo in stand-by la cessione.
Il Napoli ha la disponibilità di Alisson Santos, ora si tratta con lo Sporting CP
Il Napoli sta negoziando con lo Sporting CP per portare in squadra Alisson Santos, rafforzando così la rosa di Antonio Conte.
Ultime notizie su Alisson Santos
Argomenti discussi: Napoli, per Alisson Santos dello Sporting avviati contatti. Le news di calciomercato; Napoli, chi è Alisson Santos: il brasiliano che imita Leao e piace a Conte; Chi è Alisson Santos, l'obiettivo del Napoli che ha stregato Conte: i goal in Champions League, il paragone con Leao e l'ascesa dalla terza serie brasiliana; Napoli su Alisson Santos: gol contro De Zerbi e sfida alla Juve, chi è il talento che vuole Conte.
Il Mattino – Napoli, per l’esterno in cima alla lista Alisson Santos e Terrier. La situazioneIl Napoli è a caccia di un esterno d’attacco per completare il proprio reparto. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, i principali nomi sul taccuino di Giovanni Manna sono ... mondonapoli.it
Alisson Santos Napoli, i partenopei hanno il sì del brasiliano! Le ultime sulla trattativa con lo Sporting per l’ala d’attaccoAlisson Santos Napoli, i partenopei hanno il sì del brasiliano! Le ultime sulla trattativa con lo Sporting per l’ala d’attacco Il Napoli è scatenato in questo rush finale di calciomercato e preme sull ... calcionews24.com
Alisson Santos apre al Napoli: ora la trattativa entra nel vivo Il Napoli stringe i tempi per la fascia sinistra e individua in Alisson Santos il profilo per raccogliere l’eredità di Noa Lang. A fare il punto è Nicolò Schira, che su X svela un passaggio chiave. “Alisson S - facebook.com facebook
ULTIM’ORA Alisson Santos ha detto sì al #Napoli! Sull’ala sinistra classe 2002 dello Sporting c’è l’interesse di tanti club ma i partenopei sperano di aver anticipato la concorrenza muovendosi per primi. @DiMarzio #Calciomercato #Transfers x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.