Alisson Santos Napoli i partenopei hanno il sì del brasiliano! Le ultime sulla trattativa con lo Sporting

Il Napoli ha trovato l’accordo con Alisson Santos. I partenopei stanno lavorando per chiudere la trattativa con lo Sporting e portare in squadra l’ala brasiliana. La società azzurra accelera nelle ultime ore di mercato, cercando di mettere a segno un colpo importante prima della chiusura delle sessioni.

Il Napoli è interessato ad Alisson Santos, ma lo Sporting Lisbona ha messo in stand-by la cessione.

Il Napoli sta negoziando con lo Sporting CP per portare in squadra Alisson Santos, rafforzando così la rosa di Antonio Conte.

