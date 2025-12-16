Falso pacco bomba a Catania centro postale bloccato per ore | paura nella zona industriale

Un falso pacco bomba ha provocato il blocco del centro postale nella zona industriale di Catania, generando tensione e paura tra i residenti. L'oggetto, che sembrava un ordigno rudimentale, è stato prontamente individuato e messo in sicurezza grazie ai sistemi di sicurezza del centro di smistamento.

© Feedpress.me - Falso pacco bomba a Catania, centro postale bloccato per ore: paura nella zona industriale Un falso pacco bomba, con all’interno dei fili elettrici collegati a quello che sembrava un ordigno rudimentale, ma che in realtà erano delle pietre, è stato intercettato dal sistema di scanner del centro smistamento postale della zona industriale di Catania. Le indagini: ipotesi scherzo di pessimo gusto Scattato l’allarme la struttura è rimasta bloccata, fermando l’arrivo e l’invio della. Feedpress.me Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Asp Di Catania - Falso Allarme Bomba In Via S.M. La Grande - News D1 Television TV Spedito falso pacco bomba, centro smistamento posta bloccato - Un falso pacco bomba, con all'interno dei fili elettrici collegati a quello che sembrava un ordigno rudimentale, ma che in realtà erano delle pietre, è stato intercettato dal sistema di scanner del ce ... ansa.it

Allarme bomba al centro di smistamento postale di Catania. UGL: “Plauso ai lavoratori” - Allarme nei locali del centro di smistamento postale alla zona industriale di Catania. blogsicilia.it

Falso allarme bomba, pacco sospetto in via don Blasco - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.