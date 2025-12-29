marche tirocini inclusione sociale garantiti fino al 2027

La Regione ha confermato la continuità dei Tirocini di Inclusione Sociale (TIS) fino alla metà del 2027, assicurando un sostegno stabile alle persone in cerca di opportunità lavorative. Questa misura, prevista dalla manovra regionale, mira a favorire l’inserimento sociale e professionale, offrendo un supporto fondamentale per chi affronta percorsi di reinserimento. La stabilità delle iniziative rappresenta un passo importante per promuovere l’inclusione e il sostegno alle comunità locali.

“La manovra regionale garantisce la continuità dei Tirocini di Inclusione Sociale (TIS) fino alla metà del 2027. È una realtà che va chiarita, soprattutto quando si parla di politiche sociali e delle persone più fragili ”. Così l’assessore regionale alle Politiche Sociali, Paolo Calcinaro, richiama a un confronto serio e responsabile sui TIS. L’assessore alle politiche sociali. “Quando si tocca il sociale bisogna stare molto attenti – prosegue Calcinaro -. Parlare di tagli o di interruzioni non corrisponde alla realtà e rischia solo di creare allarme inutile tra famiglie e operatori”. Nel concreto, i tirocini non si fermano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

