Tirocini di Inclusione Sociale | una svolta attesa per la Calabria

I Tirocini di Inclusione Sociale in Calabria sono stati prorogati, garantendo continuità a circa 1.800 tirocinanti. Questa misura rappresenta un intervento importante per sostenere l’inserimento lavorativo e rafforzare la coesione sociale nella regione. La proroga permette di consolidare le opportunità di integrazione e di favorire uno sviluppo più equilibrato nel territorio calabrese.

Proroga dei Tirocini di Inclusione Sociale: continuità garantita per 1.800 tirocinanti. La Calabria compie un passo significativo verso la tutela della continuità lavorativa e della coesione sociale. La Giunta regionale ha approvato una proroga tecnica dei Tirocini di Inclusione Sociale, una misura che assicura stabilità e serenità ai circa 1.800 tirocinanti impegnati presso Enti locali e Pubbliche Amministrazioni. Un intervento atteso, che si inserisce nel percorso già avviato verso la stabilizzazione e che conferma l’attenzione delle istituzioni regionali verso una platea di lavoratori essenziali per il funzionamento dei servizi pubblici. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Tirocini di Inclusione Sociale: una svolta attesa per la Calabria Leggi anche: Marche, nuove risorse per tirocini di inclusione sociale Leggi anche: Via libera a trenta tirocini di inclusione sociale per persone fragili La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Tirocini di inclusione sociale, garantita la continuità fino al 2027. Tirocini di inclusione sociale, la Giunta regionale della Calabria approva la proroga di sei mesi: stanziati 10,5 milioni di euro - La Giunta regionale della Calabria, nella seduta odierna presieduta dal governatore Roberto Occhiuto , su proposta dell’assessore alle Politiche per il ... msn.com

Calcinaro, garantita continuità Tirocini di inclusione sociale fino a metà 2027 - Lo assicura l'assessore regionale alla Sanità delle Marche Paolo Calcinaro che richiama a un "confronto serio e ... ansa.it

Tirocini inclusione sociale: "Da 19 milioni a 2: assurdo" - L’allarme dei consiglieri di maggioranza della commissione comunale: "Una clamorosa riduzione di fondi che tocca le persone più fragili". msn.com

https://www.catanzaroinforma.it/politica/2025/12/30/tirocini-inclusione-sociale-la-giunta-regionale-approva-proroga-di-sei-mesi/398536/ - facebook.com facebook

Calcinaro, garantita continuità Tirocini di inclusione sociale fino a metà 2027. Assessore Marche, tra il 2023 il 2025 ne sono stati attivati 2.500 #ANSA x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.