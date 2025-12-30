Tirocini di Inclusione Sociale | una svolta attesa per la Calabria
I Tirocini di Inclusione Sociale in Calabria sono stati prorogati, garantendo continuità a circa 1.800 tirocinanti. Questa misura rappresenta un intervento importante per sostenere l’inserimento lavorativo e rafforzare la coesione sociale nella regione. La proroga permette di consolidare le opportunità di integrazione e di favorire uno sviluppo più equilibrato nel territorio calabrese.
Proroga dei Tirocini di Inclusione Sociale: continuità garantita per 1.800 tirocinanti. La Calabria compie un passo significativo verso la tutela della continuità lavorativa e della coesione sociale. La Giunta regionale ha approvato una proroga tecnica dei Tirocini di Inclusione Sociale, una misura che assicura stabilità e serenità ai circa 1.800 tirocinanti impegnati presso Enti locali e Pubbliche Amministrazioni. Un intervento atteso, che si inserisce nel percorso già avviato verso la stabilizzazione e che conferma l’attenzione delle istituzioni regionali verso una platea di lavoratori essenziali per il funzionamento dei servizi pubblici. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
