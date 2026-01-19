CNSAS corso sanitario BTLS per il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania

Nel fine settimana, i tecnici del CNSAS della Campania, insieme a colleghi della Basilicata, hanno seguito il corso BTLS (Basic Trauma Life Support). L’addestramento, condotto da istruttori nazionali e regionali, ha consentito di approfondire le competenze sanitarie essenziali per il soccorso in ambienti montani e speleologici. Un’attività formativa volta a rafforzare la preparazione del personale impegnato nelle operazioni di soccorso.

Il CNSAS è, per legge, il riferimento per il soccorso sanitario in ambiente impervio. Un ruolo che impone una preparazione completa e costante, nella quale formazione sanitaria e formazione tecnica sono indissolubilmente legate. Negli scenari in cui il CNSAS è chiamato ad operare il trattamento sanitario del paziente avviene spesso in contemporanea alle manovre di soccorso tecnico, in contesti impervi e con tempi di evacuazione spesso lunghi. La formazione sanitaria viene curata ed assicurata dalla scuola nazionale medici di soccorso alpino (S.Na.Med), per il tramite dei propri istruttori, garanzia di standard formativi elevati e uniformi su tutto il territorio nazionale.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

