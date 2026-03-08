Incidente sulla Sp3 | un uomo in ospedale e traffico rallentato

Un incidente si è verificato sulla Sp3 di Brugherio, coinvolgendo due auto, e ha causato rallentamenti su viale Lombardia. Un uomo coinvolto nello scontro è stato trasportato in ospedale. Il traffico nella zona è rimasto notevolmente rallentato mentre le forze dell'ordine hanno gestito la situazione e ricostruito la dinamica dell’incidente. Nessuna informazione aggiuntiva sui danni o le cause.

Rallentamenti su viale Lombardia, la Sp 3 di Brugherio, a causa di un incidente stradale tra due auto.Il sinistro è avvenuto poco dopo le 16 di oggi, domenica 8 marzo. A rimanere coinvolto un uomo di 36 anni. I sanitari del 118 sono arrivati sul posto del sinistro in codice giallo, con un'ambulanza di Areu, l'Agenzia regionale emergenza urgenza. Dopo le prime cure, il 36enne è stato portato in ospedale in codice giallo.