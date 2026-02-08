Incidente stradale | due bambini in ospedale e traffico rallentato

Due bambini sono rimasti feriti in un incidente avvenuto nel pomeriggio sulla Comasina, vicino a Lentate. Due auto si sono scontrate intorno alle 17.30, causando code e rallentamenti nel traffico. Sul posto sono arrivati i soccorritori che hanno portato i piccoli in ospedale. La strada resta ancora chiusa per alcune verifiche dei rilievi.

Traffico rallentato a causa di un incidente stradale tra due auto avvenuto intorno alle 17.30 di oggi, domenica 8 febbraio, sulla Comasina all’altezza di Lentate.A rimanere coinvolti sono stati un uomo e una donna rispettivamente di 37 e di 34 anni, assieme a un bambino di 12 anni e una bambina.🔗 Leggi su Monzatoday.it Approfondimenti su Incidente Stradale Incidente sull'autostrada A5 Torino-Aosta: auto si ribalta, due persone in ospedale e traffico rallentato Reggio Calabria, incidente stradale in via Spanò Bolani: traffico rallentato Questa sera, nel centro storico di Reggio Calabria, un incidente in via Spanò Bolani ha causato pesanti rallentamenti al traffico. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. FULLHid Identity as Nurse for Love, But Got Dumped! She Flash Married A CEO, Now Ex Begs on Knees! Ultime notizie su Incidente Stradale Argomenti discussi: Taranto, incidente tra due auto: fra i cinque feriti anche due bambini. Uno è grave; Frontale tra due auto a Tirano: coinvolti due bambini di 5 e 6 anni; Doppio incidente stradale, danni e nessun ferito; Quartu, scontro tra auto: due bambini in ospedale. Scontro frontale sulla Statale 38 a Sernio: due bambini coinvoltiUn incidente stradale si è verificato ieri, pochi minuti prima delle 18, lungo la Statale 38 nel territorio comunale di Sernio. Secondo le prime ricostruzioni, due auto si sarebbero scontrate ... intornotirano.it Scontro tra auto a Taranto, 5 persone ferite: coinvolti due bambini, uno è graveIncidente sulla strada statale 7 a Taranto, nello scontro frontale tra una Renault e una Lancia sono rimaste ferite 5 persone ... fanpage.it Al ragazzo, per l'incidente, è stato contestato l'omicidio stradale facebook 06/02/2026 20:24: VIA FABBRICATO SCOLASTICO n.10 - Incidente stradale; prestare attenzione x.com

