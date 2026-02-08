Incidente stradale | due bambini in ospedale e traffico rallentato
Due bambini sono rimasti feriti in un incidente avvenuto nel pomeriggio sulla Comasina, vicino a Lentate. Due auto si sono scontrate intorno alle 17.30, causando code e rallentamenti nel traffico. Sul posto sono arrivati i soccorritori che hanno portato i piccoli in ospedale. La strada resta ancora chiusa per alcune verifiche dei rilievi.
Traffico rallentato a causa di un incidente stradale tra due auto avvenuto intorno alle 17.30 di oggi, domenica 8 febbraio, sulla Comasina all’altezza di Lentate.A rimanere coinvolti sono stati un uomo e una donna rispettivamente di 37 e di 34 anni, assieme a un bambino di 12 anni e una bambina.🔗 Leggi su Monzatoday.it
