Incidente tra due auto sulla SS36 | traffico in tilt e un uomo in ospedale
Traffico in tilt in entrambe le direzioni a causa di un incidente stradale tra due auto sulla SS36. Il sinistro è avvenuto poco dopo le 15 di oggi, 27 dicembre, nel tratto tra Veduggio e Nibionno. A rimanere coinvolti nel sinistro sono stati due uomini, rispettivamente di 32 e di 59 anni. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Leggi anche: Incidente sulla SS36: traffico in tilt e due persone in ospedale
Leggi anche: Incidente tra auto sulla SS36: traffico in tilt
?? Colico, scontro al Trivio di Fuentes: due persone in ospedale; Incidente sulla Sora-Ferentino: scontro tra due auto a Castelmassimo; Statale 36, incubo senza fine: ancora auto contromano nel Lecchese; Contromano sulla Statale 36: paura per 3 km. “Il pulmino che trasportava mio figlio e altri sette ragazzi se lo è trovato davanti”.
Schianto a Mezzanotte, soccorsi due automobilisti - L'incidente in zona Ponte Azzone Visconti, nel territorio comunale di Galbiate. leccotoday.it
SS36, incidente in direzione nord tra Lierna e Varenna - Incidente stradale lunedì mattina sulla SS36 poco prima delle 9 in direzione Nord. msn.com
Schianto fra due auto: due feriti, uno estratto dai pompieri - I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di Natale, 25 dicembre, a Schio per un incidente stradale tra due auto, un ferito. ecovicentino.it
Un’auto contro un’ambulanza. L’incidente stradale si è verificato nella mattinata di sabato 27 dicembre in viale Venezia a Pordenone, all’altezza dell’ottica Demenego - facebook.com facebook
Incidente per l'auto della scorta di Nicola Gratteri in Calabria: tre persone ferite x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.