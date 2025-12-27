Incidente tra due auto sulla SS36 | traffico in tilt e un uomo in ospedale

Traffico in tilt in entrambe le direzioni a causa di un incidente stradale tra due auto sulla SS36. Il sinistro è avvenuto poco dopo le 15 di oggi, 27 dicembre, nel tratto tra Veduggio e Nibionno. A rimanere coinvolti nel sinistro sono stati due uomini, rispettivamente di 32 e di 59 anni. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

